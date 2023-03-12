Нью Информ

1 340 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Татьяна Антонова
    кто такая? "знаменитость"?На Украине разгор...
  • Татьяна Шаблий
    Могут позволить хохлы стрельбу, боеприпасы дармовые...ещё пришлют.Белорусские погра...
  • Александр Кравченко
    Ну что,делаем ставки ? Убитый сам упал ,а нож у него во внутреннем кармане лежал-ставлю стольник.Первые кадры посл...

Жители сообщили о взрывах и двух столбах дыма в центре Донецка

Жители сообщили о взрывах и двух столбах дыма в центре Донецка

Пользователи соцсетей заявили, что в центре Донецка прогремели несколько взрывов. Граждане утверждают, что сразу после детонации заметили два столба дыма.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх