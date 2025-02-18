Пьяный житель Гусь-Хрустального «заминировал» собственный дом

В январе 2025 года гражданин из Гусь-Хрустального, находясь в состоянии алкогольного опьянения, позвонил в дежурную часть МО МВД России «Гусь-Хрустальный», а также на экстренный номер «112» и сказал, что один из домов в городе планируют взорвать.