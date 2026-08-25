Мощная вспышка с выбросом плазмы к Земле произошла на Солнце

Вспышка стала наиболее сильной в рамках текущего всплеска активности. Ее класс – M7.0; событие сопровождалось очевидным выбросом плазмы в космос, сообщила Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН в Telegram-канале.
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