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Журнал «Профиль»

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Мощная вспышка с выбросом плазмы к Земле произошла на Солнце

Мощная вспышка с выбросом плазмы к Земле произошла на Солнце

Вспышка стала наиболее сильной в рамках текущего всплеска активности. Ее класс – M7.0; событие сопровождалось очевидным выбросом плазмы в космос, сообщила Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН в Telegram-канале.

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