1. «Краснодар» вырвал победу у «Зенита» в 10-м туре Мир РПЛ – 2:0! Кордоба забил на 88-й после ошибки Караваева, Смолов – на 94-й.
«Краснодар» обыграл «Зенит», а «Локо» – «Спартак», покер Палмера, «Барса» уступила «Осасуне», отстранение фигуристов продлено, 1-й гол Дзюбы за «Акрон», Кузнецов выбыл на 2 месяца и другие новости
Комментарии
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Лена Мисько
заглянула в хоккейные чаты, как же все болеют и радуются за Куньлунь, которая сейчас разносит СКА вчера так же праздновали победу Краснодара в футбольных. Питер не понимает всеобщей ненависти? ))
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10 час.
сергей озеров
Не знаю,наверное не понимают.Ты ведь под Питером упор, в основном,делаешь на руководство клубов фк и хк,я правильно понимаю? Такое болезненное стремление сделать Питер лучшим на все времена за счет казны людей элементарно обозлило.Если про Спартак и его противостояние с Зенитом,то газпром,конечно, переборщил в жесткой конфронтации.Мне еще думается,что еще Москву ассоциируют со Спартаком,как с самой популярной командой города-столицы и страны и это сильно напрягает питерцев. Явление это историческое и тут уж ничего не сделаешь.Если подъитожить,то Миллер с компаньонами не умную политику выбрал,потому как когда то это все закончится,а что останется кроме болота никто не знает....Бразилы уедут,своих нет,Семака отправят на пенсию...)
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9 час.
Лена Мисько
⭐️ Роман Ротенберг: Соперник провёл свой лучший матч в сезоне. Я не знаю, как они до этого играли. Но сегодня мы проиграли очень сильной команде. Де Анджело? Он уже адаптировался в команде и играет с каждой игрой все лучше. *** А если ты не знаешь как они играли, то почему лучшая? И против СКА лучшие игры потому что против СКА?
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9 час.
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