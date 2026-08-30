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Эмилиано Мартинес будет играть за «Челси» под номером легенды клуба Джона Терри

Эмилиано Мартинес будет играть за «Челси» под номером легенды клуба Джона Терри

Стало известно, под каким номером будет выступать за «Челси» новый вратарь команды Эмилиано Мартинес.

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