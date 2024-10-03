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Пушков рассказал о применении нового страшного оружия

Пушков рассказал о применении нового страшного оружия

© РИА Новости / Владимир Трефилов Пушков назвал взрывы гаджетов в Ливане новым оружием массового поражения Председатель Комиссии по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Совета Федерации Алексей Пушков.

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