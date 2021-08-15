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В Центральном Доме Российской Армии подвели итоги Всероссийского конкурса на создание героико-патриотических и военных строевых песен – «Военная песня - гордость Отечества»

В Центральном Доме Российской Армии подвели итоги Всероссийского конкурса на создание героико-патриотических и военных строевых песен – «Военная песня - гордость Отечества»

Творческое состязание проходило в трёх номинациях: «Героико-патриотическая песня», «Военная строевая песня», «Детская патриотическая песня».

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