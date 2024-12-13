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«Хотелось бы»: В Госдуме прокомментировали идею рождественского перемирия с Украиной

«Хотелось бы»: В Госдуме прокомментировали идею рождественского перемирия с Украиной

Первый зампред комитета Госдумы РФ по международным делам Светлана Журова прокомментировала идею рождественского перемирия с Украиной.

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Комментарии
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Gennady Sokolovsky
Какое &quot;перемирие&quot;?????????????????????? Попытка остановить наших, слишком &quot;хорошо идут&quot;???????? Света, ты в спорте, может и спец, но куда ты лезешь со своими &quot;комментариями&quot;????????
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