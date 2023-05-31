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Владимир Алеников: "Мы на пороге серьезных изменений в отечественном детском кино"

Владимир Алеников: "Мы на пороге серьезных изменений в отечественном детском кино"

Первого июня исполняется 40 лет советским детским фильмам «Приключения Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные» и «Каникулы Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные».

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