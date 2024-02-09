Театр абсурда
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Театр абсурда

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Завезёте "ядрён-батон" на острова, тогда мы расчехлим СЯС у вас перед носом. Гатилов, из МИД РФ, англосаксам

Завезёте "ядрён-батон" на острова, тогда мы расчехлим СЯС у вас перед носом. Гатилов, из МИД РФ, англосаксам

ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация.  Постпред России, Геннадий Михайлович Гатилов, вчера совершенно справедливо заметил, что американцы готовят почву к возвращению своего ЯО в Великобританию.

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