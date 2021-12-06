В ЕС призвали ограничить возможности Илона Маска «устанавливать правила» в космосе

Генеральный директор Европейского космического агентства (ЕКА) Йозеф Ашбахер выступил с предостережением о том, что компании Илона Маска могут занять доминирующее положение в новой космической экономике, так как де-факто диктуют в ней свои правила.
Генеральный директор Европейского космического агентства (ЕКА) Йозеф Ашбахер выступил с предостережением о том, что компании Илона Маска могут занять доминирующее положение в новой космической экономике, так как де-факто диктуют в ней свои правила.
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