Госдеп признал истощение запасов ВСУ на фоне отсутствия допфинансирования от США

Задержка с выделением дополнительного финансирования Киеву ослабляет Вооружённые силы Украины (ВСУ). С таким заявлением выступил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер на регулярном брифинге.
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