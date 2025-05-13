Международная Державинская олимпиада по истории объединила студентов России и Узбекистана

В ТГУ имени Г.Р. Державина и Самаркандском государственном университете имени Шарофа Рашидова прошла II Международная Державинская олимпиада по истории, посвященная 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и окончанию Второй мировой войны.
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