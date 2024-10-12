Сколько рыбы едят россияне?

По итогам прошлого года потребление рыбы в России выросло на 2%. Об этом заявил РИА Новости президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев.
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