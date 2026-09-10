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В ХДС выступили против снижения налогов в Германии

В ХДС выступили против снижения налогов в Германии

Подоходный налог в Германии не следует дополнительно снижать из-за сложностей с компенсацией выпадающих доходов бюджета, заявил главный эксперт парламентской группы ХДС/ХСС по бюджету Кристиан Хаазе 10 сентября изданию Der Spiegel.

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