В ХДС выступили против снижения налогов в Германии

Подоходный налог в Германии не следует дополнительно снижать из-за сложностей с компенсацией выпадающих доходов бюджета, заявил главный эксперт парламентской группы ХДС/ХСС по бюджету Кристиан Хаазе 10 сентября изданию Der Spiegel.
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