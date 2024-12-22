Открытость к знакомствам: гороскоп на 23 декабря 2024 года от Павла Глобы

23 декабря принесет с собой атмосферу неопределенности и возможных трудностей. Астролог Павел Глоба предупреждает о возможных препятствиях на пути к целям, которые могут потребовать дополнительной силы воли и креативности для преодоления.
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