Подстава Натана, критика из-за «Мастера игры», развод после 13 лет брака. Как живет Женя Кривцова

Шатенка стала популярной благодаря контенту о материнстве, однако в начале года ее семья распалась. Теперь Женя Кривцова учится наслаждаться новой жизнью, а параллельно делится с подписчиками неприглядными деталями о бывшем муже, который оказался далек от идеала.