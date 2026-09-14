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Подстава Натана, критика из-за «Мастера игры», развод после 13 лет брака. Как живет Женя Кривцова

Подстава Натана, критика из-за «Мастера игры», развод после 13 лет брака. Как живет Женя Кривцова

Шатенка стала популярной благодаря контенту о материнстве, однако в начале года ее семья распалась. Теперь Женя Кривцова учится наслаждаться новой жизнью, а параллельно делится с подписчиками неприглядными деталями о бывшем муже, который оказался далек от идеала.

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