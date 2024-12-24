«Все задачи были решены»: Франц Клинцевич — о действиях Ограниченного контингента советских войск в Афганистане

25 декабря 1979 года начался ввод Ограниченного контингента советских войск (ОКСВ) в Афганистан. Руководство СССР опасалось дестабилизации ситуации в соседнем государстве и усиления на его территории группировок, связанных с недружественными странами.
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