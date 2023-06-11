Рогов: на стыке Запорожской области и ДНР тяжелейшие бои, ВСУ пытаются окружить войска России на Времевском выступе

На стыке территорий Запорожской области и Донецкой Народной Республики в настоящий момент идут тяжелейшие бои, Вооруженные силы Украины пытаются окружить войска РФ на Времевском выступе.
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