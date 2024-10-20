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Единственный уцелевший частный экземпляр Конституции США продали за $9 млн

Единственный уцелевший частный экземпляр Конституции США продали за $9 млн

Единственный известный частный экземпляр Конституции США, напечатанный секретарем Континентального конгресса Чарльзом Томсоном, продан с аукциона за $9 млн через два года после того, как был найден в домашней библиотеке в Северной Каролине.

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