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Царьград

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МИД России заявил о росте активности НАТО в Арктике

МИД России заявил о росте активности НАТО в Арктике

МИД России сообщил о резком увеличении военного присутствия НАТО в Арктике. Директор департамента Владислав Масленников отметил, что альянс усиливает учения, превращая регион в зону конфронтации.

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