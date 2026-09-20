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Кремнию добавили перовскит и наночастицы — получился солнечный элемент с КПД 34%

Кремнию добавили перовскит и наночастицы — получился солнечный элемент с КПД 34%

После работы в течение 2000 часов он сохранил 84% первоначальной эффективности Исследователи из Университета Сучжоу и центрального научно-исследовательского института LONGi разработали тандемный перовскит-кремниевый солнечный элемент с КПД 34%.

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