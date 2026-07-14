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Названы опасные территории: где в России чаще всего подхватывают клещевой энцефалит

Названы опасные территории: где в России чаще всего подхватывают клещевой энцефалит

НОВОСИБИРСК, 14 июля, ФедералПресс. Профессор кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии Института клинической медицины Пироговского университета Мурад Шахмарданов предостерег жителей и туристов от невнимательного отношения к угрозе клещевого энцефалита.

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