Кому антироссийские санкции обходятся дороже — России или самому ЕС

Пока Евросоюз который день не может согласовать 21-й пакет санкций против России — на этот раз камнем преткновения стали интересы греческой судоходной компании Dynagas, — исполнительный директор Института экономики роста им.
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