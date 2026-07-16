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Кому антироссийские санкции обходятся дороже — России или самому ЕС

Кому антироссийские санкции обходятся дороже — России или самому ЕС

Пока Евросоюз который день не может согласовать 21-й пакет санкций против России — на этот раз камнем преткновения стали интересы греческой судоходной компании Dynagas, — исполнительный директор Института экономики роста им.

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