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Букмекеры считают «Клипперс» фаворитами на получение первого штрафа за распределение нагрузки

Стали известны новые требования НБА по распределению нагрузки. Лига запретила командам давать отдых более чем одному звездному игроку, а также полностью запретила звездным игрокам пропускать матчи, которые показывают по национальному телевидению.

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