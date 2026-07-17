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Царьград

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Лавров: Москва согласилась на план Трампа по Украине

Лавров: Москва согласилась на план Трампа по Украине

Министр отметил, что сейчас европейские партнёры и киевский режим пытаются изменить позицию американского президентаРоссия дала принципиальное согласие на инициативы, предложенные президентом США Дональдом Трампом в ходе саммита в Анкоридже, касающиеся урегулирования конфликта на Украине.

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