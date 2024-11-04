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Роспотребнадзор взял под контроль ситуацию с обнаружением вируса Коксаки в России

Роспотребнадзор взял под контроль ситуацию с обнаружением вируса Коксаки в России

Этот вирус является одной из причин развития менингита Фото: Alexander Legky/Global Look Press «В связи с появившейся информацией о том, что в некоторых регионах России фиксируются случаи заболевания, вызванные вирусом Коксаки, Роспотребнадзор проконтролирует проведение утренних фильтров в школах и детских садах», — заявили 4 ноября представители федеральной службы.

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