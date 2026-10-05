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Царьград

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Эксперты рекомендовали замену шин старше 10 лет независимо от вида

Эксперты рекомендовали замену шин старше 10 лет независимо от вида

Перед монтажом шин важна проверка на повреждения. Эксперты советуют ежегодный осмотр у специалиста шин старше пяти лет и замену по достижении десяти лет от даты выпуска, независимо от внешнего состояния.

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