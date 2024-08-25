Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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В пяти украинских областях прозвучала воздушная тревога

В пяти украинских областях прозвучала воздушная тревога

Жители нескольких украинских областей услышали сигналы воздушной тревоги. Вечером 25 августа они начали звучать в Сумской области с 22:19 по московскому времени и Харьковской области с 22:52 также по времени Москвы.

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