В пяти украинских областях прозвучала воздушная тревога

Жители нескольких украинских областей услышали сигналы воздушной тревоги. Вечером 25 августа они начали звучать в Сумской области с 22:19 по московскому времени и Харьковской области с 22:52 также по времени Москвы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии