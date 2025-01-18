Прогноз погоды в Крыму на 18 января

Прогноз погоды в Крыму на 18 январяВ Симферополе +3 и пасмурноВ Севастополе +6 и небольшой дождьВ Евпатории +5 и небольшой дождьВ Черноморском +5 и небольшой дождьВ Джанкое +4 и пасмурноВ Ялте +7 и пасмурноВ Алуште +7 и облачно с прояснениямиВ Керчи +3 и небольшой дождьВ Армянске +3.