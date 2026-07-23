Туризм и География
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Туризм и География

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Невидимая угроза в банке: почему идеальные домашние заготовки иногда убивают

Невидимая угроза в банке: почему идеальные домашние заготовки иногда убивают

Каждый раз, когда я закатываю очередную партию грибов, меня охватывает странное чувство. Вроде бы всё делаю по устоявшейся технологии: тройная промывка, долгая варка, стерильные банки и медленное остывание под толстым слоем одеял.

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