В Белгородской области с первым снегом показались олени

На прошедших выходных большую часть Центрального федерального округа засыпало снегом. Исключением не стала и соседняя с Орловской Белгородская область, где на засыпанных снегом дорогах стали замечать оленей.
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