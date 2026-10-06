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ИА Регнум

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Экипаж миссии Crew-12 с космонавтом Федяевым вернется с МКС 8 октября

Экипаж миссии Crew-12 с космонавтом Федяевым вернется с МКС 8 октября

Возвращение экипажа корабля Crew Dragon с миссией Crew-12 с Международной космической станции (МКС) на Землю ожидается 8 октября.

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