Операция «Олива». Как 15-я группа армий штурмовала Готскую линию

Солдаты 3-й Греческой горной бригады в бою на улице Римини. 21 сентября 1944 г.На север. Ливорно – ФлоренцияС целью развития большого наступления на Западном фронте (Франция), союзное командование отказалось от решительного наступления в Италии и на Балканах.