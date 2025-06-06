В Барнауле девушка пыталась спасти котенка и сорвалась с 13-го этажа

Упала на крышу десятого этажа, откуда ее вызволили спасатели Фото: Управление Алтайского края по делам ГОЧС и ПБ Ночью 6 июня с крыши многоуровневой барнаульской многоэтажки эвакуировали 19-летнюю девушку, которая пыталась спасти котенка.
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