В Барнауле девушка пыталась спасти котенка и сорвалась с 13-го этажа

Упала на крышу десятого этажа, откуда ее вызволили спасатели Фото: Управление Алтайского края по делам ГОЧС и ПБ Ночью 6 июня с крыши многоуровневой барнаульской многоэтажки эвакуировали 19-летнюю девушку, которая пыталась спасти котенка.