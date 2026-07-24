Fishki.net - Са...
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Fishki.net - Сайт хорошего настроения

300 подписчиков

Девушка показала, как разбирают контрабас для перевозки

Девушка показала, как разбирают контрабас для перевозки

Девушка показала, как контрабас разбирается для транспортировки. Несмотря на внушительные размеры инструмента, его конструкция позволяет снять отдельные элементы, чтобы сделать перевозку гораздо удобнее и безопаснее.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии