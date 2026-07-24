Девушка показала, как разбирают контрабас для перевозки

Девушка показала, как контрабас разбирается для транспортировки. Несмотря на внушительные размеры инструмента, его конструкция позволяет снять отдельные элементы, чтобы сделать перевозку гораздо удобнее и безопаснее.
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