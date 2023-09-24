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Деа о 1-й шайбе за «Металлург» в 10-й игре сезона: «Не лучшее начало. Но в последних матчах я нащупал свою игру, наверное»

После гола в ворота «Северстали» (4:5 Б) в активе 29-летнего канадца стало 3 (1+2) очка в Фонбет Чемпионате КХЛ при полезности «минус 2».

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