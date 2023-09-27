Сценаристы Голливуда закончили забастовку

Гильдия сценаристов США объявила о прекращении забастовки. Она длилась 148 дней. Указано, что в 10 утра по Москве все вернутся к своей работе, сообщает РБК со ссылкой на пост в Х (экс-Twitter) Гильдии сценаристов Америки (WGA).