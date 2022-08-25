Вечерняя Москва

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Чехия предложила компромиссное решение по визам для россиян и белорусов

Чехия предложила компромиссное решение по визам для россиян и белорусов

Чешское правительство предложило полностью приостановить действие упрощенного визового режима между государствами, входящими в Евросоюз, и Россией, а также Белоруссией, сообщил в четверг, 25 августа, министр иностранных дел Чехии Ян Липавский.

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