Чехия предложила компромиссное решение по визам для россиян и белорусов

Чешское правительство предложило полностью приостановить действие упрощенного визового режима между государствами, входящими в Евросоюз, и Россией, а также Белоруссией, сообщил в четверг, 25 августа, министр иностранных дел Чехии Ян Липавский.
Чешское правительство предложило полностью приостановить действие упрощенного визового режима между государствами, входящими в Евросоюз, и Россией, а также Белоруссией, сообщил в четверг, 25 августа, министр иностранных дел Чехии Ян Липавский.
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