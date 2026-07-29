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ИИ принёс бизнесу меньше денег, чем ожидали: 95% компаний не увидели отдачи

ИИ принёс бизнесу меньше денег, чем ожидали: 95% компаний не увидели отдачи

Предварительный отчёт MIT NANDA показал разрыв между экспериментами с генеративным ИИ и реальным внедрениемПредварительный отчёт MIT NANDA (Networked Agents and Decentralized Architecture) "The GenAI Divide: State of AI in Business 2025" показал, что 95% организаций из исследованной выборки не получили измеримой отдачи от внедрения генеративного ИИ.

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