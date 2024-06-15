Во Владимирской области оштрафован организатор подпольного казино

Гражданин из Средней Азии организовал азартные игры в Петушинском районе.Обвинительный приговор вынесен гражданину из Средней Азии за организацию подпольного казино в Петушинском районе Владимирской области, он заплатит почти 500 тысяч рублей штрафа.