Во Владимирской области оштрафован организатор подпольного казино

Гражданин из Средней Азии организовал азартные игры в Петушинском районе.Обвинительный приговор вынесен гражданину из Средней Азии за организацию подпольного казино в Петушинском районе Владимирской области, он заплатит почти 500 тысяч рублей штрафа.
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