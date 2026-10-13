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Элемент Пельтье, вентилятор и возможность получать питание непосредственно от смартфона. OnePlus выпустила мини-кулер

Элемент Пельтье, вентилятор и возможность получать питание непосредственно от смартфона. OnePlus выпустила мини-кулер

Магнитный охладитель Magnetic Ice Card Mini Cooler стоит 169 юаней OnePlus представила компактный кулер Magnetic Ice Card Mini Cooler, предназначенный для охлаждения смартфонов во время игр и других ресурсоёмких задач.

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