На линии боевого соприкосновения ситуация остается напряженной. По информации из Telegram-канала Вячеслава Гладкова, в результате украинского обстрела пострадал… Новости Специальной военной операции: Обстановка на Авдеевском, Бахмутском, Купянском и других направлениях – линия обороны ВСУ и ЛБС на 28 марта .