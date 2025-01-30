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Закон, порядок, государство

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На полигоне Ленинградского военного округа продолжается подготовка военнослужащих по специальности «снайпер»

На полигоне Ленинградского военного округа продолжается подготовка военнослужащих по специальности «снайпер»

Занятия проходят под руководством инструкторов, имеющих опыт участия в боевых действиях в зоне проведения специальной военной операции.

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