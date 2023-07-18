Фернандес перешел в «Зенит» и взбесил фанатов ЦСКА, жалоба УАФ на РФС в УЕФА и ФИФА, слова Федотова об армии и другие новости

Интересно, как бедный Доменико Тедеско, тренирующий сейчас "ужасную сборную Бельгии" и выигравший "никчемный первый трофей" для никому неизвестного РБ Лейпциг, отреагировал бы на слова таких востребованных спецов, как Александр Мостовой и Игорь Шалимов? 🤔

КузнецовВВ

Йонас Вингегорд выиграл индивидуальную гонку с раздельным стартом на 16 этапе Тур де Франс опередив своего главного и единственного конкурента Тадея Погачара на 1 минуту 28 секунд. Словенец занявший на этапе второе место поставил себя в крайне затруднительное положение. Теперь он проигрывает лидеру гонки 1 минуту 40 секунд, и есть большие сомнения что он сможет отыграть их на завтрашнем этапе до Куршевеля. На третье место общего зачета вышел Адам Йейтс, но он проигрывает Вингегорду более 8 минут, и скорее должен думать не о победе, а о том как сохранить призовое место