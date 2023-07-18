1. Марио Фернандес перешел в «Зенит». Защитник 10 лет играл за ЦСКА. Экс-защитник ЦСКА Марио Фернандес стал игроком «Зенита».
Фернандес перешел в «Зенит» и взбесил фанатов ЦСКА, жалоба УАФ на РФС в УЕФА и ФИФА, слова Федотова об армии и другие новости
Комментарии
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Лена Мисько
Интересно, как бедный Доменико Тедеско, тренирующий сейчас "ужасную сборную Бельгии" и выигравший "никчемный первый трофей" для никому неизвестного РБ Лейпциг, отреагировал бы на слова таких востребованных спецов, как Александр Мостовой и Игорь Шалимов? 🤔
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11 час.
Лена Мисько
❗️Дэвис и Смолкин самостоятельно компенсировали затраты Тут: https://matchtv.ru/figure-skating/matchtvnews_NI1917862_Devis_i_Smolkin_samostojatelno_kompensirovali_CSP_zatraty_na_ih_podgotovku_soobshhili_v_FFKKR
Дэвис и Смолкин самостоятельно компенсировали ЦСП затраты на их подготовку, сообщили в ФФККР
matchtv
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11 час.
КузнецовВВ
Йонас Вингегорд выиграл индивидуальную гонку с раздельным стартом на 16 этапе Тур де Франс опередив своего главного и единственного конкурента Тадея Погачара на 1 минуту 28 секунд. Словенец занявший на этапе второе место поставил себя в крайне затруднительное положение. Теперь он проигрывает лидеру гонки 1 минуту 40 секунд, и есть большие сомнения что он сможет отыграть их на завтрашнем этапе до Куршевеля. На третье место общего зачета вышел Адам Йейтс, но он проигрывает Вингегорду более 8 минут, и скорее должен думать не о победе, а о том как сохранить призовое место
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5 час.
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