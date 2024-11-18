Экс-полковник СБУ: отступление из окруженных городов убивает моральный дух украинцев

МОСКВА, 18 ноября, ФедералПресс. Украинские войска, вынужденные оставлять окруженные российской армией населенные пункты, переживают кризис боевого духа, что может еще сильнее ухудшить обстановку на фронте.
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