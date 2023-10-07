Врач рассказал, как защитить себя от червей-паразитов

Черви-паразиты могут попасть в организм человека через укусы кровососущих комаров или от животных, после чего они развиваются в коже или сердце, рассказал ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии