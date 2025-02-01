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  • Вениамин
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Взрыв на борту или внешнее воздействие: появились версии второй за два дня авиакатастрофы в США

В США произошла уже вторая за два дня авиационная катастрофа с гибелью людей. Вначале над рекой Потомак столкнулись региональный самолет и военные вертолет, погибли 67 человек, а вечером 31 декабря упал сразу после взлета реактивный легкомоторный самолет санитарной авиации Lear 55, погибли 6 ….

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