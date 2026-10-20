На парламентских слушаниях в Совете Федерации обсуждалось применение искусственного интеллекта в здравоохранении: анализ медицинских изображений с помощью нейросетей уже ведётся в 85 регионах страны, а в 60 — алгоритмы обрабатывают электронные медкарты.