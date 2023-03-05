Ветер несет снегопады с севера: какая погода ждет петербуржцев 5 марта

Жителей города на Неве предупредили о гололеде на дорогах. Санкт-Петербург окажется род влиянием тыловой части обширного, уходящего на восток циклона в воскресенье, 5 марта.
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